Libri, storie e ricordi alla biblioteca Mabic

Libri, storie e memorie sono protagonisti di “A-t'in còunt un'ètra”, il ciclo di incontri proposti tra febbraio e marzo alla Biblioteca Mabic di Maranello, il sabato pomeriggio alle 16.30: tre appuntamenti organizzati da Open Group e incentrati su libri pubblicati da autori locali. Incontri tra voci, pensieri, ricordi e conversazioni dove a parlare sono le storie, i luoghi e le esperienze.

Si parte sabato 4 febbraio con la presentazione del libro "Noi viaggiamo vicino" di Maria Luisa Bompani (Incontri Editrice 2021): un testo autobiografico alla scoperta dei luoghi più intimi e nascosti dell’Appennino Modenese, quasi un diario in cui il paesaggio riflette le emozioni dell’autrice. Il secondo appuntamento è per sabato 18 febbraio con la presentazione del libro "Cavril - La casa dagli scuri verdi. Storie di ragazzi di Torre Maina" di Giulio Cesare Bertani (Edizioni Artestampa, 2022): un libro che descrive, in modo delicato ed essenziale, episodi, personaggi e sensazioni di un passato recente, attraverso le vicende quotidiane di una famiglia semplice.

Chiude la rassegna, sabato 4 marzo, la presentazione del libro "Aviatori Modenesi nella Seconda Guerra Mondiale" di Giorgio Viola (Il Fiorino, 2022): le storie di cittadini modenesi che hanno solcato i cieli della seconda guerra mondiale con coraggio e determinazione, come Fulvio Setti, Giuseppe Mazzi, Virgilio Pongiluppi, Jago Tosatti, Lotario Rangoni, Walter Bonacini. Gi incontri sono ad ingresso libero, per informazioni: 0536 240028 biblio.maranello@comune. maranello.mo.it.