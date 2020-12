LibriaModena: la fiera del libro diventa 3D

Torna, in veste digitale, LibriaModena, la fiera del libro organizzata dall'Associazione Editori Modenesi che si inserisce nello scenario del più ampio dell'Italia Book Festival. La 68° Edizione, per ovvie ragioni, non vedrà come di consueto l'allestimento della mostra mercato sotto i portici di Piazza Grande: non ci saranno incontri con gli autori, presentazioni di libri, concorsi e letture per bambini.

Eppure, in un certo senso, sarà comunque possibile passeggiare per le vie del centro storico, stando comodamente seduti sulla poltrona di casa: LibriaModena infatti, diventa un appuntamento virtuale, interattivo, in tre dimensioni.

Accedendo al sito dell'Associazione Editori Modenesi infatti, lo scenario si aprirà su Piazza Roma. Da qui, con un click, sarà possibile iniziare la visita del centro storico. Prima tappa Piazza Torre, dove cinque autori attenderanno il visitatore. Concedere loro la parola sarà facilissimo: ancora una volta, a portata di click. Si potrà quindi procedere in direzione Piazza Grande, dove saranno posizionati tutti gli stand virtuali. Questi, presenti già da oggi, apriranno il 18 dicembre alle 11.00. Da quel momento, sarà possibile anche acquistare i libri degli autori incontrati lungo il percorso, e non solo.

Non resta che augurare una buona "passeggiata"!