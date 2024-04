Massimo Bottura e Lara Gilmore presentano "Slow Food Fast cars": il libro che svela Casa Maria Luigia

Inaugurata dallo Chef e da sua moglie nel 2019, Casa Maria Luigia, alle porte di Modena, è stata trasformata in un'esperienza contemporanea e coinvolgente che propone non solo ottimo cibo, ma anche oggetti d'arte e di design all'avanguardia, interni lussureggianti e una vastissima collezione di auto e moto. In "Slow Food, Fast Cars" (L'Ippocampo), gli autori Massimo Bottura e Lara Gilmore invitano i lettori a godere del cibo genuino, del design ricercato e dell'eccezionale ospitalità della guest house. "Slow Food, Fast Cars" accoglie il lettore nell'incantevole paradiso dello Chef Bottura e di Lara Gilmore, dai lussureggianti giardini alla sala della musica con i suoi 7.000 dischi in vinile e condivide le creazioni culinarie servite nella guesthouse che per la prima volta ora potranno essere ricreate dai lettori a casa.

Il libro viene presentato domenica 7 aprile alle 17.30 al BPER Banca Forum Monzani di Modena con la partecipazione del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il giornalista Leo Turrini.

Con il contributo della Chef di Casa Maria Luigia, Jessica Rosval, il libro presenta una raccolta di 85 ricette realizzate quotidianamente nella guest house. Da frittate e focacce a torte e dolci, marmellate, conserve, fino ad arrivare a una selezione di piatti a base di pesce, carne e verdure presentati attraverso l'accurata spiegazione della loro origine e dei loro ingredienti.

"Casa Maria Luigia è una casa e un albergo", spiega Lara Gilmore. "Un luogo fatto per riflettere, dove godere dei libri, della musica e dell'arte. Un luogo per le passeggiate in giardino e per il buon cibo, in cui riposare senza sentirsi un estraneo, o dove andare e venire a piacimento. È la nostra versione di quell'Hotel California, in onore di Maria Luigia e Luigi Magelli. È un luogo tanto fantastico quanto reale, pieno di storie e di ricette, molte ancora da scrivere".

"A Casa Maria Luigia esce fuori un altro lato di me", commenta Massimo Bottura. "Qui posso parlare con le persone delle loro passioni, della loro vita, non solo di cucina. L'intimità delle stanze regala momenti privati, il giardino ispira un senso di libertà. Qui posso togliermi la giacca da chef ed essere semplicemente Massimo".

All'incontro, a ingresso gratuito, si accede prenotando sul sito www.forumguidomonzani.it; è possibile seguire l'evento anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani.