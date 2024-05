“Il Cane non ha abbaiato”, si parla di infiltrazioni mafiose con Cigarini e i candidati sindaco

Grande attesa per l’uscita ufficiale del romanzo giallo di Werther Cigarini “Il Cane non ha abbaiato” edito da Arte Stampa. Il libro che sarà presentato venerdì 10 maggio alle 18,00 presso la Feltrinelli di Modena non ha, infatti, mancato di suscitare sin dalla sua ventilata pubblicazione un notevole interesse in buona parte sia dei lettori che degli amministratori locali in virtù del tema, per molti versi, scottante al centro della propria trama: l’infiltrazione mafiosa nella nostra provincia.

Frutto di un’accurata ricerca documentaria, il volume delinea una Carpi in cui il confine tra le legalità e criminalità sembra sempre più sfumato. A darne a chiunque più di un motivo per pensarlo, l’inquietante ritrovamento dell’esanime corpo di un uomo all’interno di un cantiere. Incaricata a scoprirne le cause della morte, la vice-questora Fausta Ambrogio quanto mai determinata a svelare qualsivoglia coinvolgimento malavitoso nella vicenda.

Pur essendo i protagonisti di pura fantasia, con la sua grande attualità il romanzo ha fornito l’occasione davvero unica di riunire in un’imperdibile discussione tutti gli attuali candidati a Sindaco della città. Massimo Mezzetti, Luca Negrini, Maria Grazia Modena, Claudio Tonelli e Daniele Giovanardi saranno, quindi, chiamati ad animare assieme all’autore stesso una sorta di tavola rotonda su una questione divenuta estremamente centrale anche in questa tornata elettorale.