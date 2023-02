Maurizio de Giovanni al Forum Monzani per il ritorno del Commissario Ricciardi

Nuovo mese e nuovi ospiti per il BPER Banca Forum Monzani di Modena (via Aristotele, 33) che dal 12 febbraio al 26 febbraio porta sul palco grandi autori con i loro ultimi libri. "Forum Eventi", la rassegna organizzata da BPER Banca, in collaborazione con Ubik, con il patrocinio del Comune di Modena, propone tre nuovi appuntamenti gratuiti.

Si comincia domenica 12 febbraio alle 17.30 con il nuovo romanzo di uno dei maestri del giallo italiano, Maurizio De Giovanni, che segna il ritorno del commissario Ricciardi. I lettori l'avevano incontrato l'ultima volta ne "Il pianto dell'alba", uscito nel 2019, e in questi anni di assenza hanno potuto apprezzarne la trasposizione televisiva nella fiction Rai del 2021, diventata un cult. "Caminito" (Einaudi) è ambientato nel 1939. "Sono trascorsi cinque anni da quando l'esistenza di Ricciardi è stata improvvisamente sconvolta - si legge nelle note di copertina del libro -. E ora il vento d'odio che soffia sull'Europa rischia di spazzare via l'idea stessa di civiltà. Sull'orlo dell'abisso, l'unico punto fermo è il delitto". Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani, stavano facendo l'amore e qualcuno li ha brutalmente uccisi. Le ragioni dell'omicidio appaiono subito oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Con l'aiuto del fidato Maione, Ricciardi dovrà contemporaneamente risolvere il caso e proteggere un caro amico che per amore della libertà rischia grosso. Intanto la figlia Marta cresce: ormai, per il commissario, è giunto il momento di scoprire se ha ereditato la sua dannazione, quella di vedere e sentire i morti.