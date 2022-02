Forum Eventi, Nek inaugura la stagione con il suo nuovo libro "A mani nude"

Nuovo calendario, finalmente col pubblico dal vivo, per il BPER Forum Monzani di Modena (via Aristotele, 33) che dal 18 febbraio porta sul palco grandi autori con i loro ultimi libri. "Forum Eventi", la rassegna organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena, propone sei nuovi appuntamenti gratuiti con artisti, filosofi, scrittori.

Si comincia con Filippo Neviani, in arte Nek, che si fa un regalo di compleanno - compie 50 anni il 6 gennaio - con la pubblicazione del suo libro "A mani nude" (HarperCollins) che presenta al BPER Banca Forum Monzani venerdì 18 febbraio alle 21. «A volte, un solo momento può cambiare tutto. Basta una giornata di sole (…), lavorare al legno. L'incidente è improvviso. Il sangue, poi il dolore, la paura, lo shock. La corsa verso l'ospedale. La mano squarciata. La possibilità di non recuperarne l'uso. Ma che vuol dire perdere la funzionalità di una mano per un musicista?», con queste parole il cantante sassolese presenta il suo libro, un racconto senza filtri che ammette anche la sua fragilità e le sue paure. A partire proprio dall'incidente che circa un anno fa lo ha visto protagonista, quando in una frazione di secondo di distrazione con una sega circolare, ha rischiato di perdere un paio di dita e l'uso della mano. Salvata con una operazione durata undici ore. Un racconto che mette in fila riflessioni sul dolore, la pazienza, il coraggio, l'amore e la fede. Un libro che ricorda i primi successi ma anche le asperità di una professione che vive sempre sull'orlo del precipizio (cosa comune per tutti gli artisti).

Questa stagione di Forum Eventi è online e dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il super green pass.