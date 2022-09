A Lama Mocogno la presentazione del libro "Ponte del Diavolo. Storie e leggende"

Il sindacato pensionati Spi Cgil presenta domenica prossima 18 settembre a Lama Mocogno il libro dello scrittore e storico locale Andrea Pini “Il ponte del Diavolo. Storie e leggende”. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, si tiene alle ore 17 presso il centro culturale Agorà (via XXIV Maggio, 11).

Il libro narra le storia riferite al Ponte del Diavolo, un monolite naturale, situato nel grande e prezioso bosco che si estende nei comuni di Polinago, Lama Mocogno e Pavullo. Intorno al ponte sono nate nei secoli tante storie e leggende, essendo punto di grande attrazione per visitatori e abitanti. Lo Spi Cgil con questa iniziativa vuole proprio valorizzare questo monumento naturale e questi luoghi che fanno parte degli elementi archeologico-naturalistici di forte intesse identitario del territorio.

Essendo questo anche il luogo di passaggio della storica via Vandelli, Giorgio Mattei leggerà poesie tratte dal suo libro dedicato appunto alla via Vandelli, proietterà diapositive ed eseguirà intermezzi musicali al sassofono.

Al termine è previsto il rinfresco per tutti partecipanti.