Selvaggia Lucarelli parla di dipendenze affettive a Forum Eventi con "Crepacuore"

Il BPER Forum Monzani di Modena (via Aristotele, 33) dal 18 febbraio porta sul palco grandi autori con i loro ultimi libri, finalmente in presenza. "Forum Eventi", la rassegna organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena, propone sei nuovi appuntamenti gratuiti con artisti, filosofi, scrittori.

Dopo Nek, appuntamento con Selvaggia Lucarelli - giornalista, speaker radiofonica e scrittrice - che racconta con coraggio quanto può essere devastante la dipendenza affettiva in "Crepacuore" (Rizzoli) e al pubblico del Forum domenica 20 febbraio alle 17.30: «Quando non eravamo insieme sentivo uno strano disordine emotivo, una specie di febbre, di sete che dovevo placare»: così la Lucarelli descrive gli esordi di una relazione durata quattro anni in cui nulla, nella sua vita, ha avuto scampo: dal lavoro agli amici, l'ossessione per una storia che non aveva alcuna possibilità di funzionare, piano piano, come un fungo infestante, ha intaccato tutto quello che la circondava. Nel libro racconta come un incontro tra un uomo che non vede nulla oltre se stesso e una donna che non vede nulla oltre lui può trasformarsi in una devastante dipendenza affettiva da cui la protagonista uscirà solo dopo aver toccato il fondo. Solo dopo aver compreso cos'era quel vuoto da colmare e perché ha coltivato la speranza distruttiva che qualcuno potesse colmarlo.

Questa stagione di Forum Eventi è online e dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il super green pass.