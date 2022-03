"Vulnerabili": Vittorio Emanuele Parsi presenta a Modena il suo ultimo libro

Con il Covid-19 l'umanità si è riscoperta vulnerabile. Ci siamo risvegliati di colpo, sbandati, come una nave senza timone. L'umanità ora deve sfruttare l'occasione della pandemia per ripensare la sua navigazione e la sua rotta: sabato 19 marzo alle 17.30 - eccezionalmente presso la Chiesa di San Carlo di Modena (Via S. Carlo, 5) - in una conversazione che riprende alcuni dei temi discussi nell'ultimo festivalfilosofia il politologo Vittorio Emanuele Parsi riflette sugli scenari futuri partendo dal suo ultimo libro "Vulnerabili: come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo" (Piemme), insieme al direttore del festivalfilosofia Daniele Francesconi. L'egemonia mondiale americana è al tramonto, oppure la sconfitta di Trump rilancerà gli Stati Uniti? La Cina, da cui si è diffuso il virus, supererà l'Occidente e diventerà il nuovo modello di riferimento? La grande svolta del "Recovery fund" potrà diventare il volano di una reale trasformazione dell'Unione Europea? L'autore guida il pubblico nel futuro, accompagnandolo tra i possibili scenari della politica mondiale. Potremmo ritrovarci in un clima di Restaurazione, oppure in un nuovo Rinascimento: per questo abbiamo il dovere di metterci in gioco affinché la ricostruzione che ci attende sia paragonabile a quella del dopoguerra, non solo nella sua dimensione materiale ed economica, ma anche in quella politica e spirituale.

Questa stagione di Forum Eventi è dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il super green pass.