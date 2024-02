A Limidi torna il Carnevale tra giochi e frappe

Indirizzo non disponibile

Dopo la collaborazione della scorsa estate all'interno della rassegna degli eventi della Sagra di Limidi (Mo), il Centro Polivalente Limidi e la Parrocchia San Pietro in Vincoli organizzano per il 11 febbraio prossimo, dalle ore 15,00, la "Festa di Carnevale di Limidi".

L’iniziativa si terrà presso la Palestra “Ornello Pederzoli” in Via Papotti con ingresso libero e gratuito e con la collaborazione della Fondazione Campori di Soliera. Un pomeriggio di divertimento con giochi, frappe, esposizione delle maschere dei ragazzi delle locali scuole elementari eccetera. Anche gli adulti non si annoieranno.

Si chiede di non portare coriandoli

Il 2024 si prospetta un anno proficuo per rafforzare la sinergia tra le due realtà limidesi nell'intento di ampliare la proposta e la qualità degli eventi nella frazione del comune di Soliera.