Musica, a Casteluovo torna il Limoni Indie Rock Fest

Musica dal vivo, birra e pic nic per chiudere in bellezza la straordinaria edizione 2022 di “Note al Lennon”. Sabato 23 luglio il Parco Lennon ospita la terza edizione del Limoni Indie Rock Fest, evento organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone e dall’associazione Capanno, nato per promuovere la musica indipendente e raccogliere fondi da destinare ad attività giovanili contro il bullismo e la violenza.

Dalle 18.30 sarà attivo lo stand gastronomico con birre artigianali, cocktail, tigelle e una zona relax, dalle 20.30 spazio alla musica con il rock di Prim, L’ondes e The Hornets, le band che si prenderanno il palco nel corso della serata.