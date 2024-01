Little Albert dei Messa live al Centrale 66 di Modena

Sabato 20 Gennaio, ore 21, The Abyss Booking & Promotion, Stile Libero, Rebel Circle, Revolver Staff e Centrale 66 sono lieti di portare al Centrale 66, via Nicolò dell’Abate n.66, Modena: LITTLE ALBERT + 25 Romeo n.2.

Possibilità di cenare al centrale 66, gradita prenotazione al : 3737651192 solo whatsapp

Apertura porte ore 21.00

Little Albert è il nome d’arte di Alberto Piccolo, chitarrista blues noto per essere parte della band doom italiana Messa che ha ottenuto ottimi riscontri internazionali e si è esibita su palchi importanti in Italia, Europa e Regno Unito.

Parallelamente fa parte di diverse formazioni, come i Glincolti, band prog/funk Anni Settanta con cui pubblica, fra il 2013 e il 2020, tre album per la label italiana Go Down Records, con la partecipazione per il disco di debutto del musicista Enrico Gabrielli (The Winstons, Calibro35), già collaboratore di nomi importanti come PJ Harvey e Iggy Pop.

Nel 2016 nasce il progetto della band Messa, con cui pubblica tre album, due con Aural Music e l’ultimo con Svart Records. Ma è nel suo progetto solista hard blues, con il nome d’arte Little Albert, che riesce a esprimere una sua personale visione di incontro tra blues e stoner/doom, con la pubblicazione, nel 2020, per la label Aural Music, del suo album di debutto intitolato Swamp King.

I 25 Romeo n.2 ondeggiano tra il blues e il jazz sperimentale mescolando il vintage con qualche macchia di contemporaneità