"Little boy", il monologo di Roberto Mercadini all'Auditorium Enzo Ferrari

Siamo al secondo appuntamento della nuova stagione dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello: giovedì 15 dicembre alle ore 21.00 è in scena “Little boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica”, monologo dell’attore, scrittore e divulgatore Roberto Mercadini con le musiche dal vivo di Dario Giovannini. Come recita il sottotitolo, in questo monologo si racconta – con ironia e orrore - la storia della bomba atomica, ovvero della “Little boy”, alla lettera “ragazzino”: questo è il nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945.

Con un sarcasmo atroce, si è dato un nomignolo affettuoso all’ordigno che provocherà la più grande strage di tutti i tempi: 160 000 vittime. Questa storia è tutta così, dall’inizio alla fine, ossia dai primi risultati della fisica quantistica all’esplosione. Piena di estremi che si toccano, piena di ironia e di orrore, di calcoli perfetti e di casualità assurde, genio e idiozia, domande che hanno troppe risposte o che non ne hanno nessuna. Ed è piena anche di “little boys”, di “ragazzini”: Niels Bohr che, ancora studente, sbalordisce il suo insegnante di fisica con una risposta apparentemente sconclusionata; Werner Heisenberg che a soli 21 anni sarà già collaboratore di Bohr e che vincerà il premio Nobel a 31; Enrico Fermi che a 14 anni darà già segno di una intelligenza quasi inquietante divorando un libro apparentemente illeggibile: un testo di fisica del 1800, scritto in latino e lungo 900 pagine.

Crediti: Interpretato, scritto e diretto da Roberto Mercadini, musiche dal vivo di Dario Giovannini, prodotto da SILLABA, distribuzione Terry Chegia.

