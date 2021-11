Livia Turco ricorda Nilde Iotti, un incontro a Formigine

Sabato 13 novembre sarà a Formigine Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti per ricordare la prima donna presidente della Camera dei Deputati e dirigente nazionale del Partito Comunista Italiano a cui il Comune di Formigine ha dedicato lo scorso 25 Aprile una targa nel parco che porta il suo nome. L’iniziativa si svolge alle ore 15 presso la sala Teatro della Polisportiva Formiginese (viale dello Sport, 1).

Intervengono Maria Costi sindaco di Formigine, Brunella Silvestri vice presidente dell’Anpi di Formigine, Livia Turco presidente Fondazione Nilde Iotti e Marzia Dall’Aglio segreteria Spi Cgil regionale e responsabile coordinamento femminile.

L’evento è promosso dal sindacato pensionati Spi Cgil, Anpi, Coordinamento provinciale Donne Spi Cgi con il patrocinio del Comune di Formigine. L’evento è aperto a tutti, si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid in vigore, sarà obbligatorio mostrare il Green Pass e l’uso della mascherina.

La storia di Nilde Iotti

Nilde Iotti è stata la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato, incarico che detenne per quasi 13 anni 13 anni durante tre legislature, dal 20 giugno 1979 al 22 aprile 1992, che rappresenta il più lungo mandato come presidente della Camera dall'istituzione della Repubblica. Dirigente nazionale del PCI, compagna del segretario generale del partito Palmiro Togliatti, Nilde Iotti fu ancor prima staffetta partigiana e membro dell’Assemblea Costituente. Di questi e tanti altri aspetti della figura storica e politica di Nilde Iotti si discuterà nell’incontro del 13 novembre, mettendo in luce l’impegno di una donna nella politica degli uomini, la sua battaglia per i diritti delle donne.

Livia Turco, oggi presidente della Fondazione Nilde Iotti, è anche Lei una politica italiana, dirigente del PCI e parlamentare dal 1987 al 2013, è stata anche ministro per la solidarietà sociale nei Governi Prodi-D’Alema e Amato dal 1996 al 2001 (si è occupata della legge 40/1998 Turco-Napolitano) e di nuovo ministro della salute dal 2006 al 2008 nel Governo Prodi.