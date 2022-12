"lo strano ordine delle cose" di Taisuke Koyama in mostra a Metronom

Inaugura martedì 20 dicembre 2022, alle 18.00, la mostra personale di Taisuke Koyama, "Lo strano ordine delle cose", allestita negli spazi di Metronom. Per l’occasione è stato pensato un progetto espositivo che include diversi lavori dell’artista giapponese: le dieci stampe fotografiche, di diverse dimensioni e tecniche di realizzazione, provengono dalle serie Rainbow Waves (2013), Revive (2019) e Interface (2019) e si propongono come ricognizione sulla carriera e la ricerca di Taisuke Koyama.

La ricerca dell'artista sulla natura stessa della fotografia lo porta alla sperimentazione di un linguaggio di astrazione in cui la realtà rappresentata perde la sua riconoscibilità a favore di una messa in dubbio dei classici canoni fotografici. Le stampe di diverse dimensioni allestite all'interno degli spazi di Metronom si muovono così da inusuali immagini della città di Tokyo a ad arcobaleni marini: Il processo di ripresa diventa lo strumento con cui Koyama ci racconta il suo mondo e il suo modo di vedere. Indagando il rapporto tra l’immagine e la sua percezione, l'artista come uno scienziato, coinvolge l’osservatore in una serie di quesiti su cosa significhi esperire il mondo con la propria vista.