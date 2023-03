Gli aviatori modenesi in un libro, presentazione al Mabic di Maranello

Terzo e ultimo appuntamento con gli incontri d’autore della rassegna “A-t'in còunt un'ètra” alla Biblioteca Mabic: sabato 4 marzo alle 16.30 la presentazione del libro “Aviatori Modenesi nella Seconda Guerra Mondiale” di Giorgio Viola (Il Fiorino, 2022).

Il libro racconta le storie degli aviatori modenesi Fulvio Setti, Giuseppe Mazzi, Virgilio Pongiluppi, Jago Tosatti, Lotario Rangoni, Walter Bonacini, solo per elencare alcuni nomi.

“Nell’immaginario collettivo moderno”, spiega l’autore, “Modena è una città che si ricorda per i suoi motori prodigiosi, per le specialità gastronomiche peculiari e per la profonda impronta "lirica” di una voce che in questa terra ha avuta le proprie radici. Chi ha vissuto le vicissitudini e le rinascite del ventesimo secolo nella città geminiana, ha di certo avuto modo di incontrare alcuni di questi concittadini che, per un breve periodo della loro vita, hanno solcato i cieli della seconda guerra mondiale con coraggio e determinazione, mantenendo sempre inalterato quel profondo spirito riservato e pragmatico, tipico della propria origine, e, una volta terminato il conflitto, hanno contribuito alla creazione di quel benessere sociale lasciato poi in eredità alle generazioni nate nella democrazia”.