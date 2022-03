Il Loco Jazz Club balla sulle note di Lucia dall'Olio e Grazia Cinquetti

Mercoledì 16 marzo 2022 si conferma la serata del jazz presso il ristorante Loco di Modena (Via Parenti, 47/D) che, grazie alle sue serate musicali, sta diventando un riferimento in provincia per la musica di qualità rigorosamente live. Ogni mercoledì dalle ore 21 infatti, il Loco si trasforma in un jazz club dove la House Band fa vivere atmosfere raffinate con un sound intrigante e carico di groove. Questa sera ospiti saranno due cantanti ben note a Modena, Lucia Dall'Olio e Grazia Cinquetti mentre la House Band sarà formata da Francesco Coppola alla batteria, Federico Sportelli al sax tenore, Valerio Chetta all'organo hammond.

Le due cantanti modenesi si divideranno il palco cantando brani di musica brasiliana, passando dalla bossanova allo swing e al latin jazz.

Federico Sportelli è sassofonista, compositore e arrangiatore. Ha partecipato a vari Festivals (Bologna jazz Festival, Faenza Jazz Festival, Jazz Festival Val Badia, Parco Delta del Jazz, Arezzo Jazz Festival. Ha all'attivo due dischi come leader. Valerio Chetta ha condiviso palchi con G. Pelt, D. Cecchini, L. Scuda, R. Wright, R. Goods, J. Villotti, J. Serrry, M. Ingrosso, C. Atti. Francesco Coppola, musicista freelance collabora con numerosi musicisti suonando in Italia e all'estero: Montecarlo Jazz festival, Germania, Svizzera, Festival Villa Ada Roma, Parma poesia festival, Nizza, Croazia, Svizzera, Berlino, Bologna Jazz Festival.

Per partecipare, è consigliata la prenotazione al numero tel. 330 629391.