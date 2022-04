La House Band per il mercoledì del Loco jazz club

Per la serata di musica jazz di mercoledì 13 aprile il Loco di Via Parenti, 47/D a Modena raddoppia la proposta. Come di consueto ad aprire il concerto sarà la House Band formata da Francesco Coppola alla batteria, Federico Sportelli al sax tenore, Valerio Chetta all'organo hammond. Subito dopo saliranno sul palco ben due ospiti noti a tutto il pubblico degli appassionati modenesi. Lucio bruni al pianoforte e Cesare Vincenti alla chitarra. Dalle ore 21 il Loco si trasforma in un jazz club dove la House Band fa vivere atmosfere raffinate con un sound intrigante e carico di groove. Il repertorio della serata prevede brani di musica jazz, bossa nova, latin jazz e qualche incursione nella musica pop.

Ingresso libero, consigliata la prenotazione. Tel 330 629391.

Lucio Bruni, una carriera di oltre quaranta anni, è un artista molto conosciuto soprattutto in Emilia. Ha suonato nei luoghi storici della musica modenese, a partire dallo storico circolo Wienna e poi al Caffè Concerto di piazza Grande, alla Tenda di viale Molza e soprattutto al “tempio” del jazz modenese Pernilla Music Bar (ex Contrada della scimmia).

Cesare Vincenti, chitarrista. Ha collaborato collaborando in studio e dal vivo con: Daniele DiGregorio, Franco Rossi, Massimo Carrano, Nunzio Rossi, Umberto Rossi, Karl Potter, Leda Battisti, Francesco Camattini, Bob Franceschini, Mel Previte, James Thompson, Jazz Art Orchestra, New Trolls, Fabio Concato.

Federico Sportelli è sassofonista, compositore e arrangiatore. Ha partecipato a vari Festivals (Bologna jazz Festival, Faenza Jazz Festival, Jazz Festival Val Badia, Parco Delta del Jazz, Arezzo Jazz Festival. Ha all'attivo due dischi come leader.

Valerio Chetta ha condiviso palchi con G. Pelt, D. Cecchini, L. Scuda, R. Wright, R. Goods, J. Villotti, J. Serrry, M. Ingrosso, C. Atti.

Francesco Coppola, musicista freelance collabora con numerosi musicisti suonando in Italia e all'estero: Montecarlo Jazz festival, Germania, Svizzera, Festival Villa Ada Roma, Parma poesia festival, Nizza, Croazia, Svizzera, Berlino, Bologna Jazz Festival.