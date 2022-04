Serate Jazz al Loco di Modena, ospite Joe Pisto

Continuano i concerti di musica jazz presso il Loco di Via Parenti, 47/D a Modena. L'ospite della serata di mercoledì 6 aprile sarà il cantante Joe Pisto. Con lui la House Band formata da Francesco Coppola alla batteria, Federico Sportelli al sax tenore, Valerio Chetta all'organo hammond. Tutti i mercoledì dalle ore 21 il Loco si trasforma in un jazz club dove la House Band fa vivere atmosfere raffinate con un sound intrigante e carico di groove. Il repertorio della serata prevede brani di musica jazz, bossa nova, latin jazz e qualche incursione nella musica pop. Ingresso libero, consigliata la prenotazione. Tel 330 629391.

Giuseppe Joe Pisto ha pubblicato come leader e come sideman piu` di 10 album. Si è esibito con Andrea Bocelli in occasione delle Olimpiadi 2006 di Torino in piazza S. Carlo in diretta sull'emittente televisiva americana NBC; su RAI 3 nella trasmissione televisiva Che tempo che fa condotta da F. Fazio; su RAI 3 nella trasmissione Quelli del calcio condotta da Simona Ventura e in diretta radiofonica su RADIO RAI 1. Insegna canto jazz presso il conservatorio Martini di Bologna.

Federico Sportelli è sassofonista, compositore e arrangiatore. Ha partecipato a vari Festivals (Bologna jazz Festival, Faenza Jazz Festival, Jazz Festival Val Badia, Parco Delta del Jazz, Arezzo Jazz Festival. Ha all'attivo due dischi come leader. Valerio Chetta ha condiviso palchi con G. Pelt, D. Cecchini, L. Scuda, R. Wright, R. Goods, J. Villotti, J. Serrry, M. Ingrosso, C. Atti. Francesco Coppola, musicista freelance collabora con numerosi musicisti suonando in Italia e all'estero: Montecarlo Jazz festival, Germania, Svizzera, Festival Villa Ada Roma, Parma poesia festival, Nizza, Croazia, Svizzera, Berlino, Bologna Jazz Festival.