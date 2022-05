Loco Jazz Club, arrivano i Valsamoggia Jazz Resident

Un nuovo appuntamento con la buona musica dal vivo presso il ristorante Loco di Modena (Via Parenti, 47/D). Ospiti della serata saranno i Valsamoggia Jazz Resident, animatori dell’omonimo Jazz Club che ha aperto i battenti nel 2018 a Bazzano (BO).

Si inaugura una stagione di collaborazioni fra il Loco Jazz Club e i locali presenti in regione nell'intento di portare in città le realtà musicali più interessanti del territorio. Gli spettacoli dei Valsamoggia Jazz Resident sono concepiti come dei viaggi all’interno di quel meraviglioso e variegato mondo che è il Jazz. Questa sera ci arriveranno gli echi, i colori e le suggestioni del Brasile e del Sud America con la Bossa Nova quale straordinaria fusione di jazz e ritmi latini.

Enrico Zanaroli, Trombone. Luca Barbieri, Pianoforte. Pablo Del Carlo, Contrabbasso. Max Dall’Omo, Batteria.

Ingresso libero. Prenotazione consigliata allo 059 8677984. Direzione artistica Francesco Coppola.