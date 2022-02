Musica, continuano le serate Jazz al Loco di Modena

Dopo il successo della prima serata prosegue la rassegna di concerti presso il ristorante Loco di Modena. Jazz, Bossa Nova, Boogaloo, Soul musica di qualità rigorosamente live. Ogni mercoledì dalle ore 21 il Loco si trasformerà in un jazz club dove la House Band farà vivere atmosfere raffinate con un sound intrigante e carico di groove. Ai musicisti si unirà un ospite diverso ad ogni concerto.

Anche mercoledì 2 marzo la House Band sarà formata da Francesco Coppola alla batteria, Federico Sportelli al sax tenore, Valerio Chetta all'organo hammond. La cucina del Loco proporrà vari menu a tema e degustazioni in collaborazione con le più importanti cantine del territorio. Consigliata la prenotazione.

Federico Sportelli vanta varie collaborazioni, sia come sassofonista, che come compositore e arrangiatore. Come sassofonista ha partecipato a vari Festivals (Bologna jazz Festival, Faenza Jazz Festival, Jazz Festival Val Badia, Parco Delta del Jazz, Arezzo Jazz Festival. Ha all'attivo due dischi come leader. Valerio Chetta Ha condiviso palchi con G. Pelt, D. Cecchini, L. Scuda, R. Wright, R. Goods, J. Villotti, J. Serrry, M. Ingrosso, C. Atti. Francesco Coppola musicista freelance collabora con numerosi musicisti suonando in Italia e all'estero: Montecarlo Jazz festival, Germania, Svizzera, Festival Villa Ada Roma, Parma poesia festival, Nizza, Croazia, Svizzera, Berlino, Bologna Jazz Festival. Sosteniamo la buona musica dal vivo.

Il ristorante Loco è a Modena in Via Marcantonio Parenti, 47/D; Tel. 330 629391.