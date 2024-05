Nel mondo dell'arte-terapia con Lorenzo Vecchietti

Sabato 25 Maggio appuntamento alle 18 presso la SpaceGallery (in via Bonacini 11, a Modena) dove Lorenzo Vecchietti, giovane artista in forte ascesa, farà conoscere l'arte-terapia durante un vernissage interattivo con il pubblico.

Che cos'è l'arte-terapia? Per quanto riguarda l'approccio di Vecchietti si potrebbe descrivere come una profonda e personale educazione e alfabetizzazione emotiva. Vecchietti lavora da anni con persone diversamente abili, carcerati ed affetti da ischemie ed ictus per sviluppare tramite l'arte quella educazione che connette col mondo senza l'uso di parole.

L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni sul sito https://spacegallery.it/ lorenzo-vecchietti.