"Love Poems", anche la danza trasmessa in streaming dal Teatro Comunale

Va in scena martedì 10 novembre 2020 alle 17.30 in diretta streaming dal Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena lo spettacolo Love Poems della MM Contemporary Dance Company. L’evento, previsto nella rassegna di danza del Teatro, verrà realizzato per la sola produzione video a causa della chiusura al pubblico e trasmesso grazie alla collaborazione con il centro Edunova di UNIMORE. Sarà visibile a tutti dal canale YouTube del Teatro accessibile sul link dal sito www.teatrocomunalemodena.it.

La MM Contemporary Dance Company, con sede a Reggio Emilia, è una compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Michele Merola, nata nel 1999 come centro di produzione di eventi e spettacoli e come promotrice di rassegne e workshop, da sempre impegnata in scambi e alleanze fra artisti italiani e internazionali di estrazione contemporanea.

Nel 2010 ha vinto il prestigioso Premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente e nel 2017 il Premio Europaindanza con lo spettacolo Bolero. Oggi è una realtà di eccellenza della danza italiana con una consolidata attività su tutto il territorio nazionale e con tournée internazionali. Il repertorio della compagnia è ricco e variegato grazie ai lavori di Michele Merola e alle creazioni firmate da coreografi europei e italiani come Maguy Marin, Mats Ek, Gustavo Ramirez Sansano, Karl Alfred Schreiner, Eugenio Scigliano, Enrico Morelli, Daniele Ninarello.

Love Poems presenta tre coreografie all’insegna del contemporaneo: “Duetto Inoffensivo”, estratto da Rossini Cards di Mauro Bigonzetti; “Brutal Love Poems” dell’inglese Thomas Noone, con sede a Barcellona, e “Swans_Cigni” di Emanuele Soavi, autore italiano da anni attivo in Germania. “La conoscenza e l’amicizia che mi lega a Michele Merola da venticinque anni – racconta Mauro Bigonzetti - mi ha spinto ad affidare alla MMCDC Duetto Inoffensivo. È una splendida opportunità per rivedere questo pezzo in Italia dopo più di dieci anni. Lavorare con i danzatori della MMCDC è stato molto interessante e stimolante, anche per la grande energia che rimandano”.