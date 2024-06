Loving Amendola, tre giorni di appuntamenti nel verde

Appuntamento al Parco Amendola questo weekend con il ricco programma della rassegna estiva Loving Amendola per grandi e piccini. Si comincia venerdì 7 giugno alle 18.30 con "Il mondo di là", uno spettacolo di Teatro Circo a cura di Somantica Project Aps. Sabato 8, dalle 17 alle 24, appuntamento con il "Mercatino sotto le stelle" e alle 21 con il concerto de La Band Live.

Il weekend si chiude domenica 9 con eventi fin dal mattino: dalle 9 alle 13 appuntamento con "Le Bancarelle", per dare nuova vita alle cose, alle 17 appuntamento con il concerto del Coro La Ghirlandeina e alle 18.30 il live dell'Homeward Duo. Nel pomeriggio appuntamento anche con "Kamishibai – racconti in valigia e in bicicletta": Patrizia Baldini accompagnerà bambini da due a cento anni nel mondo delle storie, narrate attraverso il Kamishibai, teatro itinerante di immagini e parole. Perché? Perché abbiamo tutti ancora bisogno di storie e di qualcuno che le racconti.