Ludi di San Bartolomeo a Formigine, la XVI Edizione cambia forma (ma non sostanza)

La rievocazione storica in occasione del Santo Patrono di Formigine si terrà dal 22 al 24 agosto. Formigine non rinuncia a una delle sue feste più riuscite e longeve (quest’anno sono 16 anni!), proponendo una programmazione ridotta e attenta al rispetto delle norme anticontagio. Non ci sarà lo spettacolo pirotecnico e neppure la locanda con menù medievale, ma tanti piccoli eventi con artisti di strada e cortei in costume, soprattutto in orario serale. I mercatini a tema, invece, saranno aperti tutto il giorno.

Una proposta musicale interessante richiamerà note antiche: tamburelli sabato 22 alle 18, domenica 23 alle 10.30 e alle 18.30. La domenica, alle 21, concerto di musica medievale a cura di “In Itinere”. L’ensemble utilizza strumenti musicali dalla storia millenaria, capaci di creare sonorità di grande suggestione e attrattiva, come viella, salterio ad arco, arpa, flauti a becco, ghironda, cornamusa, percussioni e sonagli.

I bambini potranno conoscere gli splendidi rapaci il sabato alle 18, e proseguire la serata con i giochi dedicati a loro. Domenica 23, alle 19, tornano i burattini dell’Ocarina Bianca: figure tradizionali che animano storie legate alla tradizione modenese, nelle quali i più piccoli saranno coinvolti.

Tante le compagnie che si intervallano per gli spettacoli principali dalle 21 alle 22: i Giullari del Carretto per una performance di equilibrismo e fuoco il sabato sera; i saltimbanchi dell’Ordallegri (trampolieri, giocolieri, musicisti e sputa fuoco) la domenica sera; gli sbandieratori e i musici della Contrada Monticelli il lunedì sera.

La messa per il Santo Patrono Bartolomeo si terrà lunedì 24 agosto alle 9.50, all’aperto nel parco di Villa Benvenuti (via Sassuolo 6); mentre tutto il resto della manifestazione si terrà in prossimità del castello.

L'iniziativa è organizzata dalla Pro loco “Oltre il Castello”, in collaborazione con il Comune di Formigine. Per maggiori informazioni, contattare il numero telefonico 339 254 3483.