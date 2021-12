Luigi Garlando e il romanzo della famiglia Panini: domani al BPER Banca Forum Monzani

Domani, domenica 12 dicembre, alle 17.30 Luigi Garlando, firma di punta della "Gazzetta dello Sport" presenta "L'album dei sogni" (Mondadori), con la partecipazione di Walter Veltroni. E' una storia in cui c'è un momento cruciale. E c'è un "prima", e un "dopo". Il momento cruciale è verso la fine della Seconda guerra mondiale, quando Olga, vedova di Antonio Panini, decide, insieme ai suoi otto figli, di acquistare l'edicola di Corso Duomo, nel centro di Modena. Il "prima" è la storia di Antonio Panini, scampato miracolosamente alla Grande Guerra, e del suo amore infinito per Olga, fino alla sua morte prematura, a 44 anni, nel 1941. Il "dopo" è la storia di una delle più affascinanti avventure imprenditoriali italiane, fatta di spirito d'iniziativa, fiuto per gli affari, passione, lavoro che poteva avere come protagonista solo una famiglia come quella dei Panini. Dal più vecchio, Giuseppe, al "piccolo" Franco Cosimo, passando per tutti gli altri fratelli e sorelle che in quegli anni crescono, imparano e soprattutto lavorano e l'edicola di corso Duomo si ingrandisce, fino a quando non arriva "l'idea" che cambierà tutto, le figurine che hanno fatto sognare milioni di italiani.

Questa stagione di Forum Eventi è anche dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum

A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso.

Per accedere è obbligatorio il green pass o un tampone negativo.