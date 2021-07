Due spettacoli teatrali a Carpi: arriva "Lumi d'Estate"

Il 28 e 29 luglio, arriva a Carpi "Lumi d'Estate", il primo ciclo di serate teatrali organizzato dalla Compagnia delle Lucciole a Carpi Nato da splendide collaborazioni e per un'essenziale causa. Due gli appuntamenti in programma:

Il 28 luglio andrà in scena al Circolo Graziosi alle ore 21.30 "Non fiori ma opere di bene: ironia di una morte anticipata" in collaborazione con Associazione ZeroK che da anni si occupa di diffondere la cultura delle cure palliative attraverso tutte le forme d'arte.

Il 29 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo Guerzoni andrà in scena il monologo tragico e comico "Emma" in associazione con Unione Donne in Italia di Carpi, associazione femminista di promozione politica, sociale e culturale.

L'entrata è gratuita, ma saranno raccolte offerte libere che verranno donate al comitato Musica e Sport per Carpi in memoria di Enrico Lovascio. Con il sostegno della @Fondazione Casa del Volontariato, due serate in cui sedersi sotto le stelle, fare teatro e condividere un attimo d'estate insieme.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile al 3497938237 oppure contattando lacompagniadellelucciole@outlook.it.

