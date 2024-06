Musica, spettacoli e buon cibo: torna LunaRio Fest, il Capodanno estivo di Riolunato

Torna il tradizionale appuntamento con LunaRio Fest, il Capodanno estivo di Riolunato, una festa con tanti eventi e spettacoli e con l’incasso devoluto in beneficienza. L'appuntamento è il 5 e 6 luglio per le vie di Riolunato, le strade e gli scorci storici che per l'occasione si riempiono di banchetti di ogni genere, stand gastronomici, bar, attrazioni (come mangiafuoco e giocolieri o ancora artisti di strada) e la musica la fa da padrona.

La presenza nelle varie edizioni di importanti artisti come Gabri Gabra, i Gem Boy, Gene Gnocchi, Sergio Sgrilli, Marco della Noce, Gianluca Impastato, lo Zoo di 105, Scintilla, Joe Bastianich e la Terza Classe ha permesso di richiamare alla manifestazione molto pubblico e questo ha inciso fortemente sulla buona riuscita dell’evento. Le persone intervenute hanno potuto vedere gratuitamente gli spettacoli di questi e di molti altri artisti. La prossima edizione di Lunario Fest manterrà tutti gli obbiettivi delle dieci edizioni precedenti, animando il centro di Riolunato con cibo, musica e divertimento per tutti. Un doppio appuntamento da non perdere, venerdì 6 e sabato 6 luglio, che quest'anno ospiterà Paolo Noise e Ginevra Lamborghini.

Il programma

Venerdì 5 luglio in piazza don Battilani dalle ore 19 J for Jam. Al campo di Bonatti dalle ore 19 Dj set by Dj Simo. In piazza del Trebbo dalle ore 20 Dj set by Dj Tacc. Nel piazzale Scuole dalle ore 19 animazione per bambini a cura di TRT Crew.

Sabato 6 luglio di nuovo in piazza don Battilani dalle ore 18:30 Dj set by Dj Fede + Dj Mattio; alle ore 21:30/22:00 Erisu in concerto; dalle ore 00:00 Dj Set by Radio Bruno; nel piazzale Scuole dalle 17 alle 19 laboratorio naturalistico nel giardino delle scuole “La natura in un sasso” a cura dell’Ente Parchi Emilia Centrale. Dalle 19 animazione per bambini con artisti di strada, TRT crew e truccabimbi. Al Campo di Bonatti dalle ore 18:30 Dj set by Dj Tacc + animazione a cura di Radio Bruno e La Strana Coppia. Alle 22 Ginevra Lamborghini in concerto, a seguire Dj set by Paolo Noise. In Piazza del Trebbo dalle ore 19:30 Nero, dalle ore 21 il rock dei Well Off in concerto e a seguire i Roadhogs – the spaghetti band. All'incrocio tra via Parigini e via della Croce dalle ore 19 dj set by Dj Simo. Lungo il percorso della festa bancarelle con prodotti tipici e artigianali.

La storia

La prima edizione del Lunario Fest di Riolunato si è svolta nel Luglio del 2010 ad opera e per volontà di alcuni giovani del paese, chiamati dalla allora Amministrazione Comunale ad organizzare una manifestazione estiva in grado di richiamare pubblico non solo dal territorio riolunatese, ma anche dai paesi limitrofi. L’obiettivo principale era quello di organizzare un evento che attraverso spettacoli, musica e buon cibo, fosse in grado di far scoprire e riscoprire a quante più persone possibili il paese di Riolunato e le sue immense ricchezze, racchiuse nel centro storico sconosciuto ai più.

Il crescente quanto inaspettato successo raggiunto dopo poche edizioni ha spinto gli organizzatori della manifestazione, nel frattempo riunitisi nell’Associazione “Lunario di Maggio”, a riflettere circa l’opportunità di dare al “Lunario Fest” un nuovo ed importante filo conduttore, da unire a quelli già esistenti, ovvero la solidarietà. Quella che è nata come una riflessione ed una sincera voglia di fare qualcosa in favore degli altri si è di fatto concretizzata con la fattiva ed importante collaborazione tra l’”Associazione Lunario di Maggio” e l’“Associazione BambinInsieme Onlus” che da tempo organizza la rassegna benefica “Insieme per futuro ed un sorriso di speranza”.

Dal 2013 la manifestazione Lunario Fest è stata infatti inserita nella rassegna di spettacoli e gli incassi raccolti nelle serate organizzate nei Comuni del nostro Appennino, grazie alla partecipazione di volti noti dello spettacolo, ha permesso di sostenere importanti progetti di ASEOP (Associazione sostegno ematologia oncologia pediatrica).