"Lungo antiche mura", a Nonantola un walking tour a cura dell'Associazione Arianna

Sabato 10 e sabato 17 ottobre, l'Associazione Arianna in collaborazione con l'agenzia Modenatour, organizza il Walking Tour "Lungo le antiche mura: Nonantola e le sue fortificazioni, chiese e palazzi nobiliari".

Il ritrovo è davanti alla pieve di s. Michele, in via della Pieve a Nonantola, adiacente al cimitero e al parcheggio, con partenza prevista per le ore 15.30. Il percorso, della durata di circa due ore, è studiato tutto in esterni e non sono previsti ingressi in luoghi chiusi. In ottemperanza alle norme anticovid-19 i partecipanti sono invitati a presentarsi muniti di mascherina e di gel igienizzante, e sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza.

Definita terra di confine per la sua posizione strategica tra Modena e Bologna, Nonantola è stata in passato teatro di importanti vicende nella lotta tra Papato e Impero, tra Vescovi e Comuni. Dalle chiese fuori le mura, intitolate a s. Michele Arcangelo e a S. Maria dell'Ospitale, il percorso si svilupperà per le vie e le piazze del centro, seguendo il perimetro delle mura castellane, di cui ancora si scorge qualche tratto inglobato in edifici moderni. Si farà tappa davanti all'Abbazia e sul sito della scomparsa chiesa di s. Lorenzo, osservando le belle facciate di alcuni palazzi nobiliari sorti all'ombra delle due torri dei Modenesi e dei Bolognesi.



L’Associazione ARIANNA non percepisce proventi dall’iniziativa. Il tour è condotto da una guida turistica abilitata. Il costo del walking tour è di 10 euro, con prenotazione obbligatoria a questo link oppure chiamando Modenatur al numero telefonico 059 220022.