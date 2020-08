"Macinare Cultura", appuntamento con la musica al Mulino delle Coveraie

Domenica 9 agosto primo appuntamento in terra modenese di “Macinare Cultura” - il “primo Festival dei Mulini Storici dell’Emilia-Romagna” organizzato da ATER Fondazione: alle 18 al Mulino delle Coveraie in via Lazzari 164 a Maserno di Montese con ingresso gratuito va in scena la musica classica.

Il Quartetto Chalumeau formato da giovani musicisti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “O.Vecchi - A.Tonelli” di Modena e Carpi - Elena Cavani, Alessandro Pecchi, Silvia Torri al clarinetto e Francesco Iorio al clarinetto basso – si esibirà con virtuosistica bravura in brani di Rossini, Mozart e Abreu. Il Quartetto Chalumeau nasce con la finalità di promuovere il repertorio già esistente per questa formazione ed avvicinare il pubblico al clarinetto, strumento amato da tanti compositori per il suo suono e la sua natura virtuosistica. La versatilità dello strumento fa in modo che il repertorio possa spaziare tra diversi periodi e generi musicali anche molto distanti. Info e prenotazioni: telefono 338 1964835, mail flaviosandri.mo@gmail.com.

Il Mulino delle Coveraie è installato in un edificio parzialmente ristrutturato e costruito in più riprese, la cui parte più antica è stata realizzata nel XVII secolo su impulso della famiglia Montecuccoli, feudatari del Frignano. Trae la forza motrice dall'omonimo ruscello che spinge due ruote lignee, verticali e a cassette, di cui una di 8 metri di diametro. Attualmente adibito ad abitazione e a piccolo museo, visitato su appuntamento da scolaresche e appassionati, è dotato di 4 macine in pietra attualmente non in funzione.

Fino a domenica 27 settembre nove spettacoli in otto Mulini tra teatro musica e danza in altrettanti luoghi suggestivi e pieni di fascino, che coinvolgono il territorio dell’Emilia Romagna con le province di Bologna, Forlì e Cesena, Modena, Piacenza, Ravenna e Rimini. Un modo originale di vivere l’esperienza teatrale e i suoi linguaggi performativi sul territorio, in location singolari e non comunemente pensate per lo svolgersi di spettacoli, e invece capaci di innescare proprio per questo un cortocircuito emozionale negli spettatori.

“Macinare Cultura” è un progetto di valorizzazione dei mulini associati ad AIAMS (Associazione Italiana Amici Mulini Storici) e dei loro luoghi, in genere piccoli comuni posti - assieme ai mulini - in luoghi geograficamente straordinari. L’iniziativa è organizzata da ATER Fondazione con il suo Circuito Regionale Multidisciplinare, dalla Regione Emilia-Romagna, da IBC Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali, da AIAMS Associazione Italiana Amici Mulini Storici Emilia Romagna, in collaborazione con i Comuni di Castelbolognese, Monghidoro, Montefiorino, Montese, Nibbiano, Novafeltria, Premilcuore e Ravenna; partner BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, e EmilBanca Credito Cooperativo. Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19. Biglietto unico per tutti gli spettacoli al costo di 10 euro, tranne lo spettacolo al Mulino delle Coveraie di Montese (MO) il 9 agosto che è ad ingresso gratuito.