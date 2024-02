Tre domeniche nel segno del fumetto con “Mad Comics” al Mattoyo di Carpi

Prezzo non disponibile

Il fumetto autoprodotto arriva al Circolo Arci Mattatoyo di Carpi con il festival “Mad Comics” che per tre domeniche, a partire dall’11 febbraio, ospiterà i nomi più interessanti della scena italiana tra cui David Marchetti, Anarkika, Thomas Pondreali, Piccole Edizioni e il collettivo Ramarro Marrone. Il festival, realizzato in collaborazione con Arci Modena e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, vuole incentivare e promuovere artiste e artisti che con coraggio hanno deciso di slegarsi dalle grandi case editrici e pubblicare le proprie opere indipendentemente dalle leggi di mercato.

Domenica 11 febbraio dalle 14 alle 19 mercatino, incontri con artiste e artisti e firma copie. Dalle 19 alle 22 proiezione del documentario “Tuono” di Dario Marani, sul fumettista Tuono Pettinato, uno degli artisti più importanti della sua generazione e purtroppo scomparso nel 2021. Il 18 febbraio dopo il mercantino arriva “Mad Medies 2”, proiezione dei corti animati e musicati dal vivo mentre domenica 25, sempre dopo il mercatino, live painting con progetto musicale Gardenia disegnato da ale666io.

Uno degli obiettivi è quello di creare un luogo di ritrovo per appassionate a passionati o far conoscere questo ambiente alle persone che frequentano lo spazio, discutendone direttamente con gli autori e le autrici le tematiche e le tecniche utilizzate. Ingresso con tessera Arci. Per info social Circolo Mattatoyo.