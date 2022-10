Madrigali concertati e canzoni del Ducato d’Este a Grandezze & Meraviglie

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 12 ottobre, presso il Teatro San Carlo, alle ore 21.00, Grandezze & Meraviglie presenta: “Accademia Musicale per i Duchi d’Este”, concerto farà risuonare Madrigali concertati e Canzoni composti tra il 1580 e il 1595 presso la corte ferrarese, con la partecipazione delle voci e dei ricchi strumenti di Vicetia Musicalis, concertati da Francesco Cera. Il programma propone una selezione di musiche che gli Estensi avrebbero potuto ascoltare negli anni di Alfonso II d’Este. Si tratta di brani musicali di C. Gesualdo, L. Luzzaschi, C. Merulo, J. De Wert su testi di Torquato Tasso, Battista Guarini e Francesco Petrarca, eseguiti con l’intervento di diverse formazioni strumentali.

Già dalla seconda metà del Quattrocento, Ercole I d’Este si circondava di famosi compositori fiamminghi. Durante il ducato di Alfonso II, nella seconda metà del Cinquecento, la musica trovò ancora nuove strade stilistiche, spingendosi fino a sperimentazioni innovative nel panorama europeo. La duchessa Margherita Gonzaga diede alla musica vocale uno straordinario impulso, verso nuove vie che portano alla creazione del memorabile “Concerto delle Dame”, di cui si sentirà l’eco nel corso del concerto.

Vicetia Musicalis nasce in seno al Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Vicenza, uno dei primi in Italia a rilasciare titoli accademici di primo e secondo livello in discipline specifiche della musica antica. Qui viene garantita una formazione specialistica d’eccellenza che persegue l’esecuzione storicamente informata, basata sullo studio delle fonti originali, sulla ricerca musicologica e su conoscenze organologiche.

Francesco Cera, clavicembalista e organista, è apprezzatissimo interprete della musica antica. Ha partecipato a concerti in tutta Europa al fianco dell’ensemble Giardino Armonico; dal 1990 tiene concerti come solista e direttore dell’Ensemble Arte Musica in prestigiose rassegne quali l’Accademia Filarmonica a Roma e Philarmonie Köln.

Il biglietto di € 13, con riduzioni a 10 e 5, si può acquistare online o sul posto prima dello spettacolo.