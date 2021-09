Formigine, l'incontro con Federica Angeli chiude la rassegna "Di mafia parliamo anche d'estate"

Sabato 25 settembre, alle ore 21 presso il Parco di Villa Benvenuti di via Per Sassuolo, 6 a Formigine (in caso di pioggia Polisportiva Formiginese via Caduti di Superga, 2) si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna “Di mafia parliamo anche d'estate”. Dopo Pietro Grasso, Nicola Gratteri e Franco Roberti, il quarto appuntamento è con la giornalista Federica Angeli, che in questi anni ha raccontato la mafia di Ostia del Clan Spada e quella romana. A dialogare con l'autrice sarà, come di consueto, il giornalista Pierluigi Senatore.

Federica Angeli (Roma 1975), cronista di nera e giudiziaria, scrive per «la Repubblica» dal 1998, dove è redattrice dal 2005. Dal 2013 vive sotto scorta dopo le minacce mafiose ricevute mentre svolgeva un’inchiesta sulla criminalità organizzata a Ostia. Tra i premi vinti, il Premio Passetti – Cronista dell’Anno nel 2012 e 2013, il Premio Donna dell’Anno (2015), assegnato dal sindaco di Roma, il Premio Articolo 21 (2015), Premio Francese (2015), Premio Piersanti Mattarella (2016), Premio Arrigo Benedetti (2017), il Premio Falcone e Borsellino (2016) e il Premio Nazionale Borsellino (2017). Per il suo impegno nella lotta alle mafie il presidente Mattarella nel 2016 l’ha nominata Ufficiale della Repubblica Italiana al Merito.

“Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia alla sera ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è a lei che si risponde.”

Tra i suoi ultimi libri, ricordiamo "Roma: 2000 anni di corruzione", "Il gioco di Lollo" e "A mano disarmata". L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata su Eventbrite. Per chi non potrà essere presente, è prevista la diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Formigine. Info: Hub in Villa, telefono 059/416355.

