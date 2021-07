Di mafia parliamo anche d'estate: il magistrato Franco Roberti a Formigine

“La mafia uccide solo d’estate” è un famoso film di Pierfrancesco Diliberto (in arte Pif) che racconta i terribili episodi che hanno insanguinato la Sicilia tra gli anni ’70 e ’90. Al titolo di questo film s’ispira la rassegna “Di mafia parliamo anche d’estate”, ideata e condotta da Pierluigi Senatore, organizzata dall’assessorato alla Legalità del Comune di Formigine, in collaborazione con l’Università popolare.

Dopo Pietro Grasso e Nicola Gratteri, la rassegna prosegue con Franco Roberti, ex Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonchè uno dei magistrati che ha seguito da vicino tutta l'inchiesta Aemilia. L'incontro, in programma per venerdì 16 luglio all'Auditorium Spira Mirabilis di Formigine alle ore 21.00, verterà sul suo ultimo libro, dal titolo "Il contrario della paura" (Mondadori). A condurre l'incontro, sarà il giornalista Pierluigi Senatore.

Il libro

«Erano passati pochi giorni dagli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015, quando ricevetti la telefonata di un vecchio amico: “Franco, dovrei partire con la mia famiglia per una vacanza. Che dici? Annullo tutto? Dobbiamo avere paura?”. È stato dopo quella conversazione che ho deciso di scrivere questo libro. La preoccupazione del mio amico era la stessa, come dimostrano tutti i sondaggi, della maggioranza degli italiani che, di fronte alla barbarie terrorista o alla forza di intimidazione della criminalità organizzata, sempre più spesso rispondono con la paura. Che tende a trasformarsi in razzismo, xenofobia, se non addirittura in collaborazione, magari involontaria, con i mafiosi.

Proprio per questo diventa una priorità spiegare perché è necessario non avere paura: continuare a uscire, viaggiare, frequentare cinema e concerti significa lottare contro i terroristi, il cui unico obiettivo è privarci delle nostre libertà. Così come denunciare chi chiede il pizzo, le imprese che alterano la libera concorrenza, i mafiosi che truccano gare d’appalto e concorsi pubblici, fidandosi dello Stato che è in grado di garantire sicurezza e protezione, significa liberarsi dalle catene con cui la criminalità organizzata tenta di imprigionare, ogni giorno, le nostre vite.

Ma perché i cittadini possano fidarsi delle istituzioni, è necessario che ognuno si assuma le proprie responsabilità e che tutti dicano la verità. La politica, che deve adottare parole e leggi chiare. La giustizia, che ha il dovere di assicurare provvedimenti seri in tempi certi. La società civile, che deve marcare chiaramente, senza ambiguità, la linea d’ombra tra legalità e illegalità.

Per affrontare efficacemente la sfida epocale alle mafie e al terrorismo non basta il pur necessario contrasto investigativo-giudiziario, come se si trattasse di una semplice questione di ordine pubblico, bensì occorre rimuovere le cause politiche, economiche e sociali che ne hanno favorito lo sviluppo: mafia e terrorismo fungono da agenzia di servizi delle povertà, svolgendo una funzione sostitutiva rispetto alle lacune dello Stato. E hanno in comune il piano criminale di privarci delle nostre libertà e usare il terrore come strumento per moltiplicare le loro ricchezze. Ma la consapevolezza del pericolo mortale che corriamo non deve spaventarci. Perché la verità è il contrario della paura.»

L'autore

Franco Roberti dall'11 gennaio 1993 ha svolto le funzioni di sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione Nazionale Antimafia fino al 27 agosto 2001 quando è stato nominato procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli. Vanno in particolare ricordati i procedimenti penali contro il gruppo stragista del "clan dei casalesi", che portarono alla completa disarticolazione dell'organizzazione criminosa, alla cattura e alla condanna di tutti i latitanti. Dal 16 aprile 2009 è stato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ed ha coordinato personalmente la Direzione Distrettuale Antimafia. Il 25 luglio 2013 il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha nominato Procuratore nazionale antimafia, incarico di cui ha preso possesso il 6 agosto 2013 fino al suo pensionamento avvenuto il 16 novembre 2017. Per le elezioni europee del 2019 è il capolista del Partito Democratico, nel progetto "Siamo Europei", nella circoscrizione Italia meridionale: con quasi 150.000 preferenze è il primo degli eletti.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata su Eventbrite. Per chi non potrà essere presente, è prevista la diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Formigine. Info: Hub in Villa, telefono 059/416355.

