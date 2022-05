Un viale, sei tappe tra cibo e vino: arriva la "Magnacorta" di Sassuolo

Prezzo non disponibile

La Pro Loco di Sassuolo, Il Salotto Regina e Bottega Frank in stretta collaborazione con altre realtà commerciali di Viale XX Settembre a Sassuolo hanno organizzato la prima "Magnacorta", manifestazione dedicata al vino e al cibo di qualità. La kermesse vede la straordinaria partecipazione delle seguenti cantine: Tenuta Vandelli, Fattoria Moretto, Cantina della Volta, Aljano, Chiarli, Marchesi di Ravarino, Poderi Fiorini, Cantina di Carpi e Sorbara, Cantina Divinja, Azienda Agricola Iori, Pandora, Paltrinieri, Cantina del Frignano oltre a Distilleria Roteglia.

Sabato 11 giugno infatti, dalle 16.00 alle 21.00, lungo viale XX Settembre saranno predisposti 6 punti ristoro con selezione di cibi legati al territorio e alla tradizione emiliana insieme a 14 punti cantina che proporranno il meglio delle loro produzioni.

Per maggiori informazioni e acquisto prevendite, contattare il Salotto Regina 3451338668 e Bottega Frank 3358163808 oppure on line sul sito di Pro Loco Sassuolo. E' possibile anche acquistare il kit che dà diritto alla partecipazione alla Magnacorta direttamente in loco il giorno della manifestazione. Oltre a Pro loco, Salotto Regina e Bottega Frank hanno partecipato all’organizzazione: Caffè del Viale, Yoop abbigliamento, Piadineria Zero536, La Bottega del vino, Gelateria Gira MenaPrilla, Cad Service oltre l’ufficio, Lumiere illuminazione e Salumificio F.lli Guerzoni. Media Partner Sassuolo Oggi.