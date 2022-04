La Magnalonga di Corlo compie 15 anni, aprono le iscrizioni

Nel 2005 nasceva la Magnalonga, percorso enogastronomico nelle campagne di Formigine durante il quale si assaggiano i migliori prodotti della cucina modenese abbinati, in particolare, ai nostri lambruschi. In questi 15 anni, la manifestazione che ha il suo cuore a Corlo ha saputo coinvolgere, per ogni edizione, circa 400 volontari; raggiungendo i 3.000 partecipanti.

Non tutti sanno che, alla base, c’è un nobile scopo benefico: i proventi della manifestazione, infatti, vengono devoluti alla Parrocchia e alla comunità di Corlo; nel corso di questi anni sono stati utilizzati per ristrutturare e ammodernare la Scuola d’Infanzia, il Teatro giovanile e ora verranno devoluti alla costruzione della Casa di Soggiorno per Anziani.

L’edizione 2022 si terrà domenica 1 maggio. Le iscrizioni sono aperte da sabato 9 aprile alle ore 9 sul sito magnalongacittadicorlo.it, oppure presso il B. B. Caffè di Corlo (Via Battezzate 72) o al Seven di Casinalbo (Via Landucci, 2/A). Quote di partecipazione: adulti 35 €, ragazzi da 6 a 16 anni 18 €, gratis per i bambini sotto i 6 anni. Info: magnalongacittadicorlo@gmail. com.

Questi i prezzi: