Petra Magoni e Andrea Dindo ai Giardini Ducali, cabaret in musica

Si intitola “Canzoni in bianco e nero” lo spettacolo musicale che vedrà impegnati i musicisti Petra Magoni e Andrea Dindo domenica 12 Settembre alle 21 sul palcoscenico allestito presso i Giardini Ducali di Modena per la rassegna “I Giardini d’estate”.

Un viaggio musicale che attraversa continenti, generi e stili, partendo dalla Germania di Kurt Weill fino ad arrivare all’America degli anni 30, 40, 50 che vede susseguirsi i grandi successi di Cole Porter e brani celebri che dal teatro arrivano fino ai grandi schermi. Petra Magoni, una della più note cantanti italiane fra jazz e musica di confine, negli anni ha collaborato con molti musicisti italiani e non: Stefano Bollani, Ares Tavolazzi, Al Jarreau, Bojan Z, Erik Truffaz, Paolo Benvegnu’, Antonello Salis, Nicola Stilo, i Tetes de Bois, Morgan, Jaques Higelin, Ginevra di Marco, Avion Travel, Les Anarchistes, Massimo Ranieri, Sanseverino, Fausto Mesolella, Monica Demuru, Andy, Massimo Nunzi, Gianluca Petrella, Dj Gruff, Francesco Bearzatti, Luca Aquino, InventaRio, Ivan Lins, Fabrizio Bosso, Marco Moreggia, Paolo Fresu, Paola Turci. Dal 2003 ha dato vita con Ferruccio Spinetti al Musica Nuda, uno dei progetti di maggior successo del jazz italiano: 11 dischi, 1 dvd e migliaia di concerti in tutto il mondo.

Andrea Dindo è un pianista di formazione classica e di rilievo internazionale; è stato allievo di Arturo Benedetti Michelangeli e Aldo Ciccolini e si è esibito nei teatri più prestigiosi in Italia e all’estero quali Carnegie Hall di New York e Royal Academy di Londra. Un progetto in bianco e nero che ci porta a rivivere quegli anni attraverso canzoni reinterpretate con una cifra emotiva unica e originale.

La rassegna “I Giardini d’estate” è promossa dal Comune di Modena nell’ambito dell’Estate modenese 2021, ed è organizzata da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con il Teatro Comunale Luciano Pavarotti, con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera, e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Posti unico, €7 (€8,50 prevendita online)

Info e biglietti emiliaromagnateatro.com tel 059/2136021

Come da decreto ministeriale, per l’accesso sarà richiesto il Green Pass.

