Magreta in Festa, l'attesissimo appuntamento estivo si rinnova

Dopo tanta attesa torna, dall'8 al 12 e dal 15 al 19 giugno il Magreta in Festa, per gli amici "MIF". L'appuntamento si rinnova con un cambio di location: la festa non sarà più infatti negli spazi delle scuole medie, ma si trasferirà in Via Fossa 61, all’ingresso di Magreta.

Saranno dieci giorni intensi, fatte di buon cibo, musica e gli ottimi drink del Jungle Bar: il tutto, reso possibile dalla dedizione di centinaia di volontari.

Il programma completo è disponibile sul sito web dedicato a questo link.