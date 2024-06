Al Fusorari una serata di live music per festeggiare i 30 anni di Emergency

Appuntamento domenica 16 giugno ai Fusorari di piazzale Torti, a Modena, con l'evento "Make music not war": una serata ricca di appuntamenti musicali per festeggiare i 30 anni di attivita' di Emergency. Durante la serata, con inizio alle 19, si esibiranno “gli amici” di Emergency.

Avremo Setti, che scrive canzoni in italiano dal 2007. Ha fatto alcuni dischi, EP e concerti. Tra poco uscirà il nuovo disco. Per Emergency farà pezzi vecchi, nuovi e usati. Ci sarà Luca Mazzieri, già chitarrista di Marla e A Classic Education, deus ex machina di Wollther Goes Stranger e cofondatore della label emiliana La Barberia Records, attualmente vive vicino alla Vanga Del Diavolo con sua moglie, 2 cani e 6 gatti. Ascolta Lou Reed, Luca Carboni e tanto altro. Ogni tanto scrive canzoni d’amore. E ancora Cranchi, un cantastorie che vive sulle rive del Po. Ha appena fatto uscire La memoria dell'ovale, storie di rugby e desaparecidos. Chiude l'elenco Alessandro Formigoni: cantautore modenese, già membro di vari gruppi tra i quali Lomas, Carpi e Specialisti, canta di Modena, di Emilia e delle persone che ci vivono.

Per informazioni e prenotazioni: modena@volontari.emergency.it; 0594270436.