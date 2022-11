“Nostra Signora dei Sullivan”, Gianfranco Mammi al Consorzio Creativo

Venerdì 11 novembre alle ore 18:30 presso la Bottega del Consorzio Creativo Gianfranco Mammi dialoga con Carlo Gregori, scrittore e scrittore, per presentare il suo libro “Nostra Signora dei Sullivan” (Nutrimenti Edizioni).

Nostra Signora dei Sullivan. Gli Stati Uniti d’America accolgono senza particolari problemi credenze e culti di ogni tipo, ma una religione come il Sullivanesimo non si era mai vista prima. Sullivan è un uomo qualunque che vive in una baracca alla periferia di una piccola località del Sud, e nella vita non ha mai combinato niente. Un giorno gli capita quello che prima o poi capita a tutti: muore. Niente di strano, se non fosse che Sullivan, dopo il suo primo decesso, continua misteriosamente a morire nei luoghi e nei modi più diversi. Ben presto le salme di Sullivan affollano l’obitorio, facendo impazzire il coroner, per poi intasare il cimitero cittadino – causando problemi all’intera comunità. Il prodigio di un uomo che muore innumerevoli volte senza mai resuscitare dà vita a un culto che da principio coinvolge una sparuta minoranza, ma in seguito a varie vicende e a fortunate operazioni finanziare riesce a prendere piede in tutta la nazione. Il romanzo usa la parodia per raccontare con ironia e leggerezza la società di oggi, tra crisi mistiche e opportunismi, derive ascetiche e bassezze morali. L’autore gioca con la narrativa statunitense e le serie televisive, riuscendo a creare un testo originale e divertente incentrato sulle figure bizzarre ma umanissime dei numerosi personaggi.

Gianfranco Mammi è nato a Caracas (Venezuela) nel 1957, ma ha quasi sempre vissuto a Modena, dove si è laureato in giurisprudenza. Nel settore della narrativa ha pubblicato Uomini senza Mercedes (Fernandel, Ravenna, 2002), A perdere si fa meno fatica (Travenbooks, Laives, 2005), I cani di Bucarest (AlphaBeta, Merano, 2010), Vita di “Ridolini” (Trasciatti, Lucca, 2010 e Aliribelli, Gaeta, 2020), Brevi dal Nord (Quiedit, Verona, 2011), La scellerata (Aracne, Roma, 2014), Ugo il Duro, vincitore della decima edizione del Premio nazionale Luigi Malerba (MUP, Parma, 2020) e Nostra Signora dei Sullivan (Nutrimenti, Roma, 2021) che ha raccolto molti consensi al Campiello 2021. Suoi racconti sono apparsi su quotidiani e riviste, tra cui Linus, Tèchne, Panta, L’Accalappiacani, Almanacco Quodlibet, Griselda, nonché su vari siti web dedicati alla narrativa contemporanea.