A Carpi si disegnano manga con Denis Lucchini

Domenica 7 aprile alle 14.30 al Castello dei ragazzi di Carpi appuntamento con l'incontro per i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 13 anni amanti dei famosi disegni giapponesi "Sotto il cappello di paglia", un workshop di disegno con il mangaka Denis Lucchini. Denis introdurrà ragazze e ragazzi al mondo dei manga che sta appassionando tantissimi giovani con storie avvincenti ed emotivamente coinvolgenti. Attraverso alcuni elementi base dell’anatomia si darà forma a un personaggio, definendone il character design.

L'incontro fa parte della rassegna di laboratori, giochi, eventi, proiezioni e quiz "Kokoro - nel cuore del manga", organizzata dalla biblioteca Loria. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita fino a esaurimento posti. Le iscrizioni si ricevono solo telefonicamente al 059 649950 e 059 649988.

Denis Lucchini, nato a Rimini nel 1991, fin da bambino si appassiona ai manga ed occupa il suo tempo libero disegnando. Nel 2013 consegue l’attestato di specializzazione Mangaka presso la Scuola di Comics a Firenze. Dardo, una storia in stile manga di Denis, viene pubblicata sul numero 74 della rivista Crush in Giappone. Nel 2016 compie un viaggio a Tokyo dove partecipa al workshop con il Sensei Tobio Mizuno. Negli ultimi anni ha prodotto illustrazioni e storyboard per aziende pubblicitarie, start-up, band musicali e progetti per il Comune di Rimini. È insegnante alla Scuola di Manga presso le sedi di Bologna e Rimini.