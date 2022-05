"Mangiare Dio", la storia dell'eucarestia in un libro presentato a Modena

La Biblioteca Diocesana Ferrini&Muratori propone – venerdì 20 maggio alle ore 18 – la presentazione del libro “Mangiare Dio, Una storia dell’eucarestia” di Matteo Al Kalak (Einaudi, 2021). L’autore dialogherà con il prof. don Luca Palazzi, docente di Simbolica cristiana nella liturgia e nell’arte presso l’ISSR dell’Emilia.

Sarà possibile acquistare il volume grazie alla preziosa collaborazione del Punto Einaudi Modena.

Sarà una bellissima occasione per ritornare in presenza ad abitare il bellissimo chiostro del palazzo del Seminario in cui è ospitata la Biblioteca. Il volume ripercorre le diverse modalità con cui il corpo di Dio entrò nella vita dei credenti, con un’attenzione particolare all’Italia cattolica: una storia in bilico tra spirito e materialità, che non smette di animare il dibattito fino a noi.