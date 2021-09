Piazza Grande, sabato manifestazione contro tutte le guerre 

Una mobilitazione civile in occasione della Giornata internazionale della Pace e della Giornata internazionale della Nonviolenza, promossa per sabato 2 ottobre 2021 alle 17 in Piazza Grande a Modena contro tutte le guerre, per chiedere che si attivino corridoi umanitari sicuri di uscita dall’Afghanistan, in Italia e a livello internazionale; per sostenere le realtà che sul territorio della Provincia di Modena possano rappresentare luoghi di accoglienza per le persone in fuga dall’Afghanistan; per impegnarsi verso l’istituzione della difesa civile non armata e nonviolenta.

E’ questo l’appello lanciato da Tam Tam di Pace e dal Comitato locale #ioaccolgo, che hanno scritto una lettera aperta rivolta alle istituzioni e alla società civile: “I 20 anni di occupazione militare dell’Afghanistan, conclusisi con la rovinosa fuga da Kabul, rappresentano il fallimento del ripristino della guerra come strumento di governo di un preteso “nuovo ordine internazionale” e smascherano le bugie che, in tutti questi anni, ci hanno parlato di intervento di pace. Ancora una volta constatiamo la necessità e l’urgenza di fondare le relazioni umane sui principi della nonviolenza. Esprimiamo grande preoccupazione, profondo dolore e forte indignazione per quanto sta avvenendo in Afghanistan e condanniamo fermamente chi paventa “un’ennesima ondata migratoria” e grida al rischio di terrorismo, che si pretende ad essa collegato. Numerosi paesi europei si sono detti determinati a effettuare rimpatri forzati o espulsioni di profughi afghani verso paesi limitrofi in cui i diritti fondamentali – soprattutto delle donne - sono del tutto ignorati. Esprimiamo ammirazione e solidarietà per le donne che in Afghanistan, in questi giorni di abbandono internazionale, indifese e armate solo del loro grande coraggio, stanno manifestando per i diritti di tutti.”

