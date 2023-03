Maranello: 8 marzo tra spettacoli e un trekking letterario

Spettacoli, laboratori e incontri per l’8 marzo: a Maranello in occasione della Giornata Internazionale della Donna una serie di appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza.

Ecco le iniziative in programma nei prossimi giorni. Mercoledì 8 e giovedì 9 al Centro Giovani “La città delle donne”, laboratorio aperto ai ragazzi per realizzare la mappa di una Maranello ideale, con le strade intitolate alle donne, ricostruendo così una “città delle donne”: una riflessione sul tema della disparità e degli stereotipi di genere. Mercoledì 8 all’Auditorium Enzo Ferrari la proiezione gratuita del film “Il corsetto dell’imperatrice”. Sabato 11 “Armate di penna. Storia di donne che hanno fatto la storia”, un trekking storico urbano lungo le strade di Maranello intitolate alle donne con letture tratte da alcune grandi scrittrici del Novecento, da Virginia Woolf a Elsa Morante, con partenza alle 14,30 dal parcheggio delle scuole Stradi, a cura di Allacciati le storie e Cristina e Luciana Ravazzini.

Martedì 14 alle 21 in Auditorium “Coppia aperta quasi spalancata”, spettacolo teatrale di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini (ingresso intero 18 euro). Mercoledì 15 alle 21 in Auditorium “Non c’è Lui senza Lei”, spettacolo teatrale a cura di 8mani Teatro. Si conclude giovedì 30 alle 21 al Mabic con “Non è uno sport per signorine”, talk condotto da Alessandro Iori con la partecipazione delle calciatrici afghane accolte a Firenze dal CS Leboswki e di Barbara Orlandini. In programma anche Open Sport, ingresso gratuito per le donne ad attività sportive (nuoto, acquagym fitness, karate) in piscina e alla palestra Stradi. Fino all’11 alla Biblioteca Mabic una Selezione di libri e DVD sul tema.