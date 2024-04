A Maranello le canzoni della Resistenza: dalla lotta partigiana ai Modena City Ramblers

Sabato 27 aprile alle ore 18 è in programma nella Piazzetta Nelson Mandela (esterno Biblioteca Mabic) “Dalle belle città date al nemico...” conferenza-spettacolo sulla Resistenza con Marco Dieci (chitarra, pianoforte) e Claudio Silingardi (storico, vice presidente Istituto storico di Modena).

Un racconto tra parole e musica sull’importanza delle canzoni partigiane durante la lotta di Liberazione e sulla straordinaria produzione di canzoni d’autore dedicate alla Resistenza dagli anni Cinquanta in poi, che impegna artisti come Fausto Amodei, Sergio Endrigo, Pierangelo Bertoli, Francesco Guccini, o gruppi come Cantacronache, Stormy Six, Gang, Modena City Ramblers, e tanti altri autori. Ingresso gratuito, in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella sala conferenze della biblioteca.