Maranello: Un Capodanno in piazza con le atmosfere del Picchio Rosso

Maranello festeggia il Capodanno con una serata tutta da ballare: sabato 31 dicembre il centro cittadino si trasforma in una grande discoteca a cielo aperto con “Remember Picchio Rosso All Star D.J.”, l’evento che dalle ore 22 riporterà in Piazza Libertà la musica del mitico locale modenese.

Protagoniste le canzoni più belle degli anni Settanta, Ottanta e Novanta suonate dai deejay che hanno fatto la storia del Picchio Rosso, uno dei locali più importanti degli anni d’oro della “club culture”, da Luca Zanarini a DJ Silver a Robby Ruini. Accompagnati dall’animazione vocale di Alberto Rosselli e dai visual di DJ Ans, la serata, a ingresso gratuito, sarà un tuffo nella musica e nelle emozioni, in attesa della mezzanotte per salutare il nuovo anno. In occasione dell’evento il Comune di Maranello ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso in Piazza Libertà con bottiglie in vetro, lattine e bombolette spray contenenti liquidi urticanti; vietata anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine da parte delle attività commerciali.