Maranello celebra il 25 Aprile con un ricco programma di iniziative

Maranello celebra il 25 Aprile, 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con un ricco programma di iniziative. Si parte mercoledì 19 aprile alle ore 21 con la proiezione del film “Quel giorno tu sarai”, regia di Kornél Mundruczó, presso l’Auditorium Enzo Ferrari con ingresso gratuito: il film racconta l'eredità ebraica attraverso tre storie generazionali.

Martedì 25 le celebrazioni ufficiali, con ritrovo alle ore 9 in Piazza Libertà e la partenza del corteo per la deposizione della corona al monumento della Resistenza in Piazza Amendola, dove si svolgeranno i discorsi celebrativi delle autorità e la Santa Messa. Successivamente, il corteo proseguirà per la deposizione delle corone e dei fiori presso gli altri monumenti (Parco dei Nonni, Piazzetta Mandela, San Venanzio, Villa Estense e targa caduti a Torre Maina e la sede Alpini di Gorzano).

In programma anche diverse iniziative collaterali: al mattino alle 10 il Palio Mini Cross Ciclistico per ragazzi dai 7 ai 12 anni, presso il Parco Due, a cura della Società Ciclistica Maranello; al pomeriggio alle 15 lo “Sciame di biciclette”, biciclettata con partenza da Piazza Libertà e arrivo presso i treppi della ruzzola e sede degli Alpini a Gorzano, dove dalle 16 si svolge la Festa del Tiepido, con attività ludico-creative gratuite a carattere naturalistico.

In caso di maltempo la messa verrà celebrata all’interno della Chiesa di San Biagio, mentre il corteo e la deposizione delle corone e dei fiori non subiranno variazioni. Le celebrazioni sono organizzate dal Comune di Maranello e dall’ANPI in collaborazione con le Associazioni Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, Combattenti e Reduci, invalidi di Guerra, Mutilati e Invalidi del Lav