Maranello: Cinema all’aperto, si parte il 22 giugno

Torna a Maranello il Cinemabico, rassegna di film all’aperto per grandi e piccoli presso la Piazzetta Nelson Mandela (esterno Biblioteca Mabic, Via Vittorio Veneto 5). Quattro i titoli proposti tra giugno e luglio, tutti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti con inizio proiezioni alle ore 21.30. Si parte mercoledì 22 giugno con “I Guardiani della Galassia”, seguiranno lunedì 27 giugno il film d’animazione “Bianca & Grey e la pozione magica”, mercoledì 6 luglio “I Guardiani della Galassia Vol. 2”, per chiudere lunedì 11 luglio con il film d’animazione “Wonder Park”. In caso di pioggia la proiezione sarà annullata.