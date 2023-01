Maranello celebra il Giorno della Memoria, gli eventi in programma

Indirizzo non disponibile

Maranello celebra il 27 Gennaio, Giorno della Memoria, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, con una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza e con una attenzione particolare ai giovani. In programma mostre, incontri pubblici e laboratori, per approfondire i temi della Shoah, dello sterminio degli ebrei e delle leggi razziali.

Tra i luoghi delle attività il Centro Giovani, dove nei giorni scorsi è partito il progetto “I Giovani e la Memoria” in collaborazione con ANPI Maranello: in programma un laboratorio artistico sul sogno interrotto delle giovani vittime dell’Olocausto, letture dai libri “Dalle leggi razziali al sacrificio di Franco Cesana” e “Una scelta per la vita” e venerdì 27 alle 18.30 un incontro conclusivo con ragazzi, ragazze, genitori e cittadini sulle esperienze realizzate.

Coinvolti nel programma delle iniziative anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ferrari: la Biblioteca Mabic ospita “La Memoria nell’Arte”, mostra aperta a tutti con le opere realizzate da bambini e ragazzi delle scuole (visibile fino al 10 febbraio negli orari di apertura al pubblico, inaugurazione venerdì 27 alle 10). Il Mabic propone anche una selezione di libri e film in dvd sul tema.

Domenica 29 gennaio, infine, allo Spazio Culturale Madonna del Corso alle 10.30 l’iniziativa organizzata da ANPI Maranello “Volevamo pace e libertà. Noi partigiani per il Giorno della Memoria”: un incontro con Laura Gnocchi, giornalista e co-autrice del libro “Noi, partigiani: Memoriale della Resistenza italiana”, dove insieme a Gad Lerner ha raccolto diverse testimonianze della lotta partigiana e della deportazione; un racconto corale che ha dato voce a donne e uomini che negli anni della Seconda Guerra Mondiale hanno scelto di combattere per la libertà. Insieme all'autrice partecipano all'incontro anche i ragazzi del Centro Giovani di Maranello. A seguire alle 12.30, su prenotazione, il Pranzo della Memoria presso la Sala Scaramelli.