Maranello: In piazzetta musica e magia con il coniglio Edoardo

Con lo spettacolo per tutta la famiglia “Il lungo viaggio del coniglio Edoardo” di e con Mariolina Coppola e Maurizio Casali prosegue venerdì prossimo 2 luglio in piazzetta Nelson Mandela la stagione estiva dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Liberamente tratto dal libro Lo straordinario viaggio di Edward Tulane di Kate di Camillo, lo spettacolo è prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri; gli oggetti di scena sono degli stessi Coppola e Casali, mentre la regia è di Claudio Casadio. Inizio alle 21.30, biglietto unico 5 euro. In caso di pioggia ci si sposterà all’Auditorium Ferrari. Le prenotazioni si possono effettuale telefonando allo 0536/943010 o al 348/1544905; via mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com